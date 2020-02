Земљотрес близу границе БиХ и Хрватске (ФОТО)

Према информацијама ЕМСЦ-а, магнитуда је износила 3,2 према Рихтеру, а епицентар је био између Макарске и Имотског, близу границе са БиХ.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.2 in Croatia 56 min ago pic.twitter.com/JZTEtvGI7n