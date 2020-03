Приведен главни уредник турске редакције Спутњика

Огорчење хапшењем гравног уредника Спутњика у Турској исказала је главни и одговорни уредник агенције Маргарита Симоњан.

- Полиција је дошла у нашу канцеларију у Истанбулу. Ухапсила још једног сарадника. Још троје наших се налазе у полицији у Анкари гдје су синоћ у њихове станове упали националисти. Турска, шта то значи - објавила је Симоњан.

Непознате особе упале су синоћ у станове новинара редакције Спутњик у Анкари, турских држављана, пријетили им и оптужили их за издају земље због сарадње са Русима.

Спутњик јавља да се новинари не јављају на телефон након што су отишли у полицију да дају исказ послије напада на њих.

Турска полиција упала је данас у редакцију Спутњика у Истанбулу тражећи састанак са представницима агенције.

За то вријеме у канцеларији су били само дежурни радници. Полицајци су изјавили да неће напустити просторије агенције, док се не састану са представницима агенције.

У току је састанак шефа представништва агенције у Истанбулу Максима Дурњева, адвоката агенције, генералног конзулата Русије и турске полиције у канцеларији агенције у Истанбулу.

Инциденти су се догодили дан након протеста испред Генералног конзулата Русије у Истанбулу и погоршања ситуације у сиријском Идлибу.

Представник ОЕБС-а за слободу медија Арлес Десир веч је осудио пријетње и покушај напада на новинаре Спутњика у Турској.

