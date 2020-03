Радници Твитера из азијских земаља због вируса корона раде од куће

На друштвеним мрежама су објавили како њихови запосленици у Хонг Конгу, Јапану и Јужној Кореји обавезно морају радити од куће.

Today we shared additional guidance, strongly encouraging all Twitter employees globally to work from home if they’re able. Our goal is to minimize contact with others and contain any potential risk, protecting everyone’s health & safety. Here’s more:https://t.co/6SoX5vrrUv