Крај руковању: Како да се поздрављате у доба вируса корона? (ВИДЕО)

Између осталог, доктори препоручују да се избјегава руковање и да се људи поздрављају махањем или погледом.

Широм свијета, људи су почели да се поздрављају на веома необичне начине.

Један од најпопуларнијх поздрава је "Вуханско руковање" (названо по граду Вухан у којем се вирус корона прво појавио).

Докторица Силвија Брајанд је на свом Твитер налогу објавила и стрип на тему "алтернативе за руковање".

