Европска комисија усвојила приједлог закона о климатској неутралности

Регулатива, коју морају да одобре Европски парламент и државе чланице ЕУ, биће посвећена смањењу емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште на нулу.

- Приједлог закона огледа се у плану ЕУ за достизање климатске неутралности до 2050. године - написала је Фереира на свом Твитер налогу.

@EU_Commission adopted first EU-wide Climate Law enshrining objective of climate neutrality by 2050. This is climate imperative and matter of inter-generational responsibility. We discussed w/ @GretaThunberg who recalled on behalf of future generations that time to act is now!