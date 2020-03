Турска савјетује мигранте да не иду преко БиХ и Балкана (ФОТО)

Грчки медији који су пренијели турску географску мапу са "рутама" које воде с турске територије све до Француске и Њемачке, оцијенили су да је то још један доказ да је Анкара званично учествовала у покретању миграната и избјеглица у походу ка западној Европи.

Мапу, уз упутства на арапском језику, објавила је званична турска државна телевизија ТРТ, а пренијела је и на Твитеру.

Према тој мапи, мигранти су усмјерени на пет праваца кроз Турску до пет "улазних мјеста" у Грчку: четири на њеним острвима и једно на копненој граници, преко ријеке Еврос (Марица) гдје је посљедњих дана због кризе распоређена чак и војска и гдје су сукоби прекограничне линије скоро непрекидни.

Пошто дођу у Грчку, мигранти би, по том савјету, требало да пређу у Италију на путу ка Француској која је приказана као главно одредиште.

Други правац из Турске иде ка сјеверозападу, заобилазећи све земље бивше Југославије, те пролази преко Бугарске, Румуније, Мађарске, Аустрије гдје се пут грана у два правца: ка Њемачкој и ка Француској.

The Turkish official Tv TRT on Twitter publishing a map in Arabic saying "The road map from Idlib to France and another European countries" and then mentioning that there's more than 3 million people living in #Idlib. pic.twitter.com/ykayumjEbn