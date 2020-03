АТП представио Ђоковића као Спајдермена (ВИДЕО)

Први тенисар свијета је у полуфиналу губио 1:0 у сетовима, спасао три меч лопте и на крају послије преокрета славио 2:6, 7:6, 6:1, а његов повратак је обиљежило и проклизавање, када је скоро са подлоге одиграо повратни ударац.

Тај потез изазвао је велику пажњу на друштвеним мрежама, а све то био је повод да АТП на својим званичним налозима објави занимљив видео, у ком је Ђоковић, између осталог, представљен и као Спајдермен.

Ђоковић је освојио турнир у Дубаију, пети пут у каријери, побједом у финалу против Грка Стефаноса Циципаса.

Rumour has it @DjokerNole is still sliding... pic.twitter.com/uGJFiREUl8