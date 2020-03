Мјанмар: Срушио се хеликоптер са војним аташеима (ФОТО)

Хеликоптер је летио ка комерцијалној престоници Јангону када се срушио убрзо након полијетања, изјавио је портпарол тајландске војске. Он је навео и да су два пилота повријеђена.

At 3:45 pm local time on Mar 6, a #Myanmar #military #helicopter carrying more than 20 #diplomats crashed in Kutkai Township of northern Myanmar. Two pilots were injured in the accident. Fortunately, more than 20 diplomats who boarded the helicopter were not injured. pic.twitter.com/05hler0vWU