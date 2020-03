Улетио аутом на терен усред утакмице!?(ВИДЕО)

Један мушкарац је својим аутомобилом марке BMW улетио у игралиште и умало погазио фудбалере.

Овим поводом огласио се и Фудбалски савез Јужне Африке.

- Шокирани смо због овог варварског понашања. Томе нема мјеста у фудбалу. Ускоро ћемо на састанку одлучити какву ћемо казну донијети - стоји у саопштењу.

Ову невјероватно ситуацију погледајте у видео снимку.

‘We as #SAFPU are shocked to have witnessed such barbaric behavior. There is no place for it in football. We will be meeting in earnest with @SAFA_net to resolve.’ Sec. Gen Nhlanhla Shabalala on #ABCMotsepeLeague incident over the weekend. pic.twitter.com/vSXVs5GyNB