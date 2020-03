Шта се дешава с поенима због отказивања Индијан Велса?

Познато је да се пред сваки турнир тенисерима одузимају поени освојени на претходном издању.

Међутим, како је турнир у калифорниској "пустињи" отказан, играчи и играчице неће бити у могућности да бране оно што су освојили прије годину дана.

Барем неће бити у могућности да то ураде у наредних десет дана, пошто су челни људи Индијан Велса изјавили да су спремни да организују турнир у неком другом термину.

Док се то не уради, готово је извјесно да ће се поени одузети тенисерима, сматра познати новинар Жозе Моргадо.

Португалски новинар написао је на Твитеру да ће се поени очигледно обрисати и да би АТП листа послије Индијан Велса требало да изгледа овако:

1. Новак Ђоковић 10.175

2. Рафаел Надал 9.490

3. Доминик Тим 6.045

4. Роџер Федерер 6.030

5. Данил Медведев 5.845

Овдје ће бити највише оштећен Аустријанац Тим који брани титулу, одноно 1.000 поена. Федерер је прошле године изгубио у финалу, што значи да ће изгубити 600, док је Надал заустављен у полуфиналу – губи 360 поена.

Ђоковић је изгубио у трећем колу, односно изгубиће минималан број поена – 45.

Постоје спекулације да ће се на турниру у Мајамију дуплирати бодови, међутим питање је да ли ће се турнир на Флориди одржати. У овом тренутку заиста је тешко предвидети како ће се даље одвијати тениска сезона.

For people asking about the rankings.



The points will obviously still drop. Rankings are a 52weeks system, no matter the tournament happens or not.