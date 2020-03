Никола Јокић пријављен НБА лиги због "национализма" (ФОТО)

Шта год тај појам, заправо, значио - баш њега је један љубитељ кошарке искористио да, путем Твитера, упути жалбу НБА лиги на чињеницу да се Никола Јокић, током "вечери српске баштине" у Кливленду - фотографисао са бројним српским исељеницима који су дошли на меч између Кавалирса и Денвер Нагетса.

Can you spot Nikola Jokic in this sea of Serbian fans? (Btw it’s Serbian heritage night here in Cleveland) pic.twitter.com/8RpRBqR5Af