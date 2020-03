Гужве у трговинама у Италији након нових мјера због вируса корона (ВИДЕО)

На Твитеру су се низале објаве и снимци на којима је приказано како су направљени дуги редови и гужве испред и унутар продавница широм земље.

Многи коментари су са осудама попут "наређено нам је да останемо кући како не би ширили вирус". Такође, многи су навели и како су нове мјере изречене како се не би ширио вирус, али да "нигдје није наведено како ће наступити глад", при чему су мислили да нема потребе за паничним куповањем, преноси портал Кликс.

Влада Италије је због тога упутила апел грађанима да не шире панику и да се нове мјере односе на кретање, а да није неопходно да због тога беспотребно купују велике залихе намирница.

Премијер Конте је синоћ истакао да је најбоље за грађане Италије да остану код куће, док ће путовања бити дозвољена само из пословних разлога или у случају озбиљне породичне нужде. Ове мјере, које су ступиле на снагу јуче, уводе се како би се заштитиле најрањивије категорије друштва.

Non farcela livello pro.

Supermercati, a Roma alcuni sono aperti h24, pieni di gente di notte per fare scorte di viveri.

Guardate che hanno detto che dobbiamo stare a casa per evitare il contagio, non perchè viene la carestia! #iorestoacasa pic.twitter.com/bGTFmdu6JA