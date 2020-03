Трамп о вирусу корона: Мислите о томе

Наиме, он је изнио бројеве, према којима знатно већи проблем изазива обичан грип.

- Прошле године је од обичног грипа умрло 37.000 Американаца. Смртност је у просјеку од 27.000 до 70.000 годишње. Ништа се не затвара, живот и економија функционишу. Тренутно је забиљежно 546 случајева вируса корона, од тога 22 са смртним исходом. Мислите о томе - написао је Трамп на Твитеру.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!