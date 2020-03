Озбиљна пријетња САД Приштини: Отићи ћемо (ФОТО)

Пердју је такође истакао да, ако Косово није потпуно посвећено миру, САД би требало да преиспитају своје присуство у покрајини.

Коментаришући ситуацију на косовској територији, Пердју је на свом Твитер налогу подсјетио да дуже од двије деценије америчке снаге помажу у одржавају мира између Београда и Приштине.

- Више од двије деценије америчке снаге помажу у одржавању мира између Косова и Србије. Сада, историјским напретком, Косово мора да уради свој дио и укине све царине наметнуте Србији. Ако Косово није потпуно посвећено миру, тада би САД требало да преиспитају своје присуство тамо - написао је Пердју.

Све ово је ретвитовао Ричард Гренел, специјални изасланик америчког предсједника за дијалог Београд-Приштина.

For over two decades, US forces have helped keep the peace between Kosovo & Serbia. Now, with historic progress in sight, Kosovo must do its part & abolish all duties imposed on Serbia.



If Kosovo is not fully committed to peace, then the US should reconsider its presence there.