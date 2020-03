НБА спрема драстичне мјере због вируса корона

НБА лига ће у сриједу одржати састанак на ком ће се одредити како ће се такмичење организовати због проблема са вирусом корона.

Уколико вирус буде "истјерао" кошарку из једног града постоји могућност да се игра у сусједном граду, а уколико ни тамо није безбједно утакмица би се играла у првом наредном који гарантује безбједност.

НБА лига тренутно размишља да забрани долазак гледаоцима на утакмице или на нешто још драстичније – прекид сезоне на одређено вријеме, преноси ЕСПН.

Послије састанка у сриједу ћемо имати и више информација о свему, а како се прича, одређени број екипа је већ пристао да забрани долазак публике уз још неке мјере безбједности које ће се тицати актера утакмица.

Власти града Сан Франциска су већ наложиле Голден Стејт Вориорсима да играју без присуства публике, док ће Кливленд Кавалирси бити на путу све до 24. марта, када их очекује сљедећа утакмица на свом паркету и до тада свашта може да се промјени.

ESPN Sources: NBA is discussing scenarios that include moving some games to cities that have yet to suffer outbreaks --- including opponent arenas or neutral sites. https://t.co/i3wxmSMNyw