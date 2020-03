СЗО прогласила глобалну пандемију због вируса корона (ФОТО/ВИДЕО)

Први човјек Свјетске здравствене организације Тедрос Аданом Гебрејесус саопштио је да се ријеч пандемија, којом је окарактерисао Ковид-19, не користи олако.

- Од 118.000 заражених широм свијета, у 114 земаља, више од 90 одсто случајева је у четири земље, а у двије од њих је број случајева у паду – у Кини и Јужној Кореји - навео је први човек СЗО.

- То је ријеч која, ако се неправилно користи, може да изазове страх или неоправдано прихватање ситуације као да је борба готова и да тако доведе до непотребне патње и смрти - изјавио је Тедрос Аданом Гебрејесус.

Рекао је да описивање актуелне ситуације као пандемије не мијења процјену СЗО о претњи коју вирус корона представља.

- То не мијења оно што СЗО ради и не мења оно што земље треба да раде - нагласио је он.

Први случајеви новог вируса забиљежени су у Кини, да би се затим проширили на остатак свијета. Жаришта вируса корона су у Италији, Јужној Кореји и Ирану, гдје је највећи број умрлих.

