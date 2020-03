НБА хитно прекинула сезону (ФОТО)

До овакве одлуке дошли су јер је центар Јуте Руди Гобер тестиран позитиван на овај вирус.

Гобер се није осјећао најбоље и због тога је утакмица између Оклахоме и Јуте прво каснила, а потом је и одложена.

Када су стигли резултати и када је потврђено да је Гобер заражен, НБА је одмах саопштила да се до даљњег суспендује лига.

НБА је саопштила да се Гобер није налазио у дворани.

Сада се очекује да се сви кошаркаши Јуте прегледају, као и сви људи у франшизи који су имали контакт са Французем.

Поред тога, тестираће се и остали кошаркаши у лиги, поготово они против којих је Јута играла у посљедњих осам дана - Торонто, Детроит, Бостон и Њујорк.

Before tipoff, CP3 reportedly went over to the Jazz bench and asked "What's wrong with Rudy?”



They all told him to get away. All the players are now quarantined in their locker rooms and are being tested for the coronavirus, per @royceyoung pic.twitter.com/eQ5x16l1iu