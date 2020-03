Вучић апеловао на грађане да се придржавају основних мјера заштите (ФОТО)

- Од пресудног значаја у борби против вируса корона је подршка људи. Важно је да се придржавамо мера и да делујемо превентивно - навео је Вучић на инстаграм профилу "Будућностсрбије".

У Србији је јутрос потврђен још један случај заразе вирусом корона, тако да је укупан број заражених порастао на 19.

"Hvala lekarima i medicinskom osoblju na lavovskoj borbi, ali od presudnog značaja u borbi protiv koronavirusa je podrška ljudi. Važno je da se pridržavamo mera i da delujemo preventivno."

