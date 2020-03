Гобер проширио вирус корона – заражен и Донован Мичел (ВИДЕО)

Бек Јута Џеза други је играч те екипе који је био позитиван на тесту, послије Рудија Гобера.

Француски центар је у сриједу постао први НБА кошаркаш званично позитиван на вирус корона, а због тога је отказана утакмица са Оклахомом – а недуго затим и суспендована цијела сезона.

Гобер је се немарно понашао приликом прес конференције прије неколико дана, када је намјерно рукама пипао микрофоне представника медија.

Here’s Rudy Gobert touching a bunch of reporters’ audio equipment 2 days ago. Today, he tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/Z3Lw1yfCfW