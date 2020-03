Србију изазивају Њемачка и Аустрија на Дејвис купу (ФОТО)

Пласман у наредну рунду обезбиједиће побједници шест група и двије најбоље другопласиране екипе.

Ако буде прва у групи, тениска репрезентација Србије ће у четвртфиналу играти против побједника Групе Ц у којој су Француска, Велика Британија и Чешка. Подсјетимо, из групне фазе ће даље проћи шест првопласираних и двије најбоље другопласиране екипе.

Завршни турнир Дејвис купа ове године би требало да се одржи од 23. до 29. новембра у Мадриду.

Група А: Шпанија, Русија, Еквадор.

Група Б: Канада, Казахстан, Шведска.

Група Ц: Француска, Велика Британија, Чешка.

Група Д: Хрватска, Аустралија, Мађарска.

Група Е: САД, Италија, Колумбија.

Група Ф: Србија, Немачка, Аустрија.

