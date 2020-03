Ракетни напад САД на проиранску милицију у Ираку (ВИДЕО)

Пентагон је саопштио да је погођено укупно пет мета на југу Ирака око којих су смјештена складишта пројектила у чијим су екаплозијама, у сриједу, убијена тројица војника, два Американца и Британац.

Ваздушне нападе, са земље, подржавали су британски војници, наводи Пентагон.

Мете напада су складишта пројектила какви су наводно употребљени у нападу на Американце и Британце, али за сада нема информација о евентуалним жртвама на страни проиранских милиција.

Ирачки извори наводе да је у нападима било рањених и мртвих припадника милиција.

Амерички министар одбране, Марк Еспер је нешто раније за нападе на војнике из САД и Британије оптужио проиранске снаге и најавио могућност војног одговора.

- Да будем јасан, САД неће толерисати нападе на наше људство или на интересе наших савезника - рекао је Еспер.

Неименовани званичник Министарства одбране је Њујорк тајмсу рекао да су ови напади осмишљени како би одвратили проиранске снаге од даљих акција, али без ширења сукоба.

САД и Иран су се крајем прошле године нашли на ивици отворениг рата, пошто је у нападу америчких дронова у Багдаду убијен ирански национални херој и командант специјалних снага Револуционарне гарде, генерал Касим Солејмани.

Дан касније, у тренутку док је тијело иранског генерала спуштано у гробницу, Иранци су на базе одакле су полетјели дронови испалили салву балистичких пројектила. Предсједник САД Доналд Трамп је, одмах послије напада, изјавио да у експлозијама није било повријеђених америчких војника, али се неколико недјеља касније испоставило да је у болницама завршило више од 100 Американаца.

Video showing US air strikes against SMG in #iraq pic.twitter.com/qqi0PK2bpp