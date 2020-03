Суспендована и Премијер лига!

Челници овог такмичења повукли су радикалан потез због појаве вируса међу члановима клубова.

Посљедњи случај забиљежен је код фудбалера Челсија Калума Хадсон-Одоија, а нешто раније на вирус корона позитиван је био Микел Артета, тренер Арсенала.

Такође, након Арсенала и Челсија, Евертон је трећи клуб у Премијер лиги. чији је тим у карантину, пошто један играч "карамела" има симптоме вируса.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



