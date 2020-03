Фудбалски репрезентативац Србије заражен вирусом корона (ФОТО)

То је објавио његов клуб Фиорентина. Српски фудбалер налази се код куће и "нема никакве симптоме", преносе Новости.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.



https://t.co/EESWBwVUls pic.twitter.com/KgEOX9FWic