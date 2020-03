Проглашено ванредно стање у Србији (ВИДЕО)

- Србија је данас у рату против невидљивог противника - рекао је предсједник Србије.

Како Вучић наводи, Србија мора да уради све што може да људима помогне.

- Наши родитељи, наши старији су изградили наша села, наше путеве и пруге... Изградили све што имамо у нашој земљи. И морамо да учинимо све што можемо да тим дивним људима помогнемо - рекао је Вучић.

То је навео као примарни разлог увођења ванредног стања на територији цијеле Србије.

Одлука није донијета лако, навео је.

- Ми смо урадили много ствари и желим посебно да се захвалим љекарском тиму - наводи Вучић и додаје - Ми ћемо морати да се боримо дисциплином и мејрама, та дисциплина значи да лица старија од 65 година морају да буду у својим кућама.

Истиче да су они најдисциплинованији дио друштва.

- Неће страдати наша дјеца, страдаће наши родитељи и зато их молим да не излазе из куће - рекао је Вучић.

Предсједник Србије је навео да ће бити организована и помоћ старијим лицима.

