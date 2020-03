Организатори Ролан Гароса саопштили су да је нови термин другог Гренд слема од 20. септембра до 4. октобра.

The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA