Земљотрес у Црној Гори (ФОТО)

- Сектор за сеизмологију Завода за хидрометеорологију и сеизмологију је у 0.13 минута регистровао земљотрес мање јачине са епицентром на два километра западно од Ливеровића. Јачина овог земљотреса у хипоцентру, жаришту, износила је 2.8 јединица Рихтерове скале. Жариште овог земљотреса лоцирано је на дубини од седам километара - наводи се на сајту Сеизмолошког завода Црне Горе.

Felt #earthquake (#земљотрес) M2.8 strikes 9 km E of #Nikšić (#Montenegro) 20 min ago. Please report to: https://t.co/KabMkTBcnf pic.twitter.com/Xz6sdIpuNz