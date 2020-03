Пацолију смета што ЕУ помаже Србији у борби против вируса корона (ФОТО)

Пацоли је на свом твитер налогу објавио две фотографије - на једној на којој шефица Мисије ЕУ у Приштини Наталија Апостолова, како наводи, обећава косовском министру здравља олакшице након ситуације створене вирусом корона.

Објавио је и другу слику на којој шеф Канцеларије ЕУ у Београду Сем Фабрици саопштава да је Брисел издвојио 7,5 милиона евра за помоћ Србији.

Пацоли, који је у претходној влади био министар спољних послова, пита да ли Приштина треба критикама да скрене пажњу Брисела.

Он сматра да такав приступ Брисела нарушава спољну политику Уније.

Make the difference btw the @ApostolovaEU in #Kosovo & @FabriziSem in #Serbia. Must we go publicly saying bad things on the #EU to get their attention like Vucic? This double standards by the #EU on #Kosovo & #Serbia from visa liberalization to Covid19 will harm the EU FP here. pic.twitter.com/XC1WLM0qbO