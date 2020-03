Почео полицијски час; Улице Бањалуке пусте (ФОТО)

Бањалучке улице су празне. Надлежни поручују да је важно придржавати се правила и прописаних мјера, те да је најважније да грађани остану код куће.

Полицијски час траје од 20.00 до 05.00 часова.

Ovako izgleda centar Banjaluke samo nekoliko minuta nakon 20:00. Potpuna obustava kretanja na snazi je do 5:00. Ovako će biti do 30. marta. Tokom dana zabranjeno je kretanje starijima od 65. Kontrolu sprovodi MUP, kazne su od 500 do 1000 KM. #Budiodgovoran @RTRSvijesti pic.twitter.com/EJ8FCtnulf