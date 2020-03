Долазак кинеских стручњака од огромног значаја (ФОТО/ВИДЕО)

Вучић је рекао да ће кинески стручњаци да науче Србију како да се бори против вируса корона.

Он је навео да је вечерас стигао први дио бесплатне кинеске помоћи, а ријеч је о маскама, рукавицама, респираторима, а да је други српски авион "А320" већ у Кини и преноси други дио помоћи.

- Све је бесплатна подршка и помоћ, донација Кине. Показали су се као пријатељи када нам тешко. Данас је време да покажемо дисциплину и одговорност - рекао је Вучић након што је на београдском аеродрому дочекао авион са кинеском помоћи и медицинским стручњацима.

Вучић је захвалио кинеском предсједнику Си Ђинпингу, Комунистичкој партији Кине и кинеском народу, те истакао да ће Србија знати да узврати својим кинеским пријатељима ако им икад буде тешко, не само поштовањем, него и љубављу.

Према његовим ријечима, кинеског предсједника Си Ђинпинга ће, када буде долазио у Србију, дочекати стотине хиљада људи.

Čelični prijatelji, delimo i dobro i zlo!

