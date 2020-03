Грађани Кине шаљу поруке подршке Србији у борби против вируса корона (ВИДЕО)

На снимку под називом "Стојимо уз тебе, Србијо", неки кинески држављани, међу којима има и дјеце, показују своје цртеже са заставама двије земље, а већина њих поручује "Србија, хајде" и "Кинези ће вас увијек подржавати".

Video: "We stand together with you, Serbia." Let's hear Chinese blessings for Serbia in the fight against #COVID19, along with netizens’ donations to the Serbian Embassy in China and Chinese governmental medical aid to Serbia. pic.twitter.com/K7eissH6w5