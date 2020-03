Предсједница ЕК: Респиратори спашавају животе, морамо их имати довољно

- Респиратори могу да спасу животе и ми морамо да обезбиједимо да их имамо довољно у ЕУ - написал је фон дер Лејенова на свом Твитер налогу.

Respiratory ventilators can save lives - and we need to ensure we have enough in the EU.



I called a video conference with CEOs of companies to discuss with them the ramping up of their production.