Борис Џонсон позитиван на вирус корона (ФОТО)

У саопштењу се наводи да је Џонсон јуче имао благе симптоме и да је тестиран у сједишту Владе.

Напоменуто је да ће Џонсон и даље водити Владу и њену акцију против епидемије.

British Prime Minister Boris Johnson has tested positive for coronavirus. He says on Twitter that he is isolating with "mild symptoms." https://t.co/0gE1dvWUC6 pic.twitter.com/SWjRiEK4uX