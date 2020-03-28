Земљотрес у Херцеговини

У 09.30 часова у Херцеговини је забиљежен земљотрес јачине 2,8 степени по Рихтеру.

Мрежом сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске лоциран је замљотрес магнитуде 2,8 јединица Рихтера и процијењеног интензитета у епицентралној зони од 3-4 степена Меркалијеве скале, са епицентром у региону Требиња - подручје Равног, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У саопштењу се додаје да земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га у епицентралној зони може осјетити.