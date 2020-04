Снажан земљотрес у држави Ајдахо (ФОТО)

За сада нема извјештаја о томе да ли је било ко повријеђен, али су мјештани неколико оближњих градова на Твитеру написали да су осјетили земљотрес.

У саопштењу Института наводи се да је епицентар земљотреса био на 72 километра западно од града Чалис и близу подручја Бивер Крик, дуж планинског масива Салмон Ривер.

Полицијско одјељење у Бојсију саопштило је на Твитеру да се осјетио земљотрес, али да за сада није пријављена материјална штета.

Yep we felt it too. No reports of damage at this time. Stay safe out there Boise. Call us if you need us.