Владе широм свијета упозориле да не буде шала о вирусу корона (ФОТО)

Првог априла породице, корисници интернета и корпорације традиционално смишљају шале на рачун најближих, пријатеља, пословних сарадника...

Ове године је мало ко у добром расположењу јер број жртава у свијету расте док су милијарде људи код куће у неком облику блокаде.

Компанија Гугл, позната по својим првоаприлским шалама, обавијестила је своје запослене да треба да "прескоче ову традицију из поштивања према свима који се боре против пандемије Ковид-19", наводи се у интерној поруци у коју је имао увид Бизнис инсајдер.

Пандемију већ прати огроман број дезинформавција на свјетској мрежи, што Владама отежава да заштите грађане. Неке администрације пријете затворским казнама поводом шала о вирусу.

Тајван, који служи као модел успјешне борбе против вируса, упозорио је грађане који шире гласине да могу завршити у затвору до три године и платити казну од 100.000 америчких долара.

- На априлски дан шале можемо да будемо духовити ако морамо, али не можемо правити шале о пандемији, да бисмо избјегли кршење закона - написала је на Фејсбуку предсједница Тајвана Цај Инг Вен.

Министарство здравља те земље затражило је да се не праве шале о пандемији и нагласило да треба имати на уму раднике у првој линије борбе против епидемије.

Тајланд је заузео сличан став и запријетио казном до пет година затвора онима који буду правили шале на тему обољења Ковид-19.

У Индији, земљи познатој по ширењу дезинформација преко сервиса Воцап, политичари су упутили сличне позиве.

- Државна Влада неће дозволити никоме да шири гласине и панику о корони - написао је на Твитеру министар унутрашњих послова државе Махраштра Анил Дешмук.

Tomorrow's April 1st. The annual tradition making an 'April Fool' of people has already begun on WhatsApp & social media. The state govt won't allow anyone to spread rumours/panic on #Corona. I've instructed @MahaCyber1 to act swiftly & strongly such miscreants.#NoCoronaRumour