Прва жртва вируса корона у српским срединама КиМ (ФОТО)

Ђурић је синоћ путем друштвене мреже Инстаграм објавио да је преминули био бубрежни болесник.

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 1. април 2020. године: ⠀⠀ 1– Особа преминула у већински српским срединама. Реч је о мушкарцу из општине Лепосавић, рођеном 1973. године, иначе бубрежном болеснику, који је преминуо у КЦ Ниш. ⠀⠀ 5 – Новооболелих особа у већински српским срединама. Укупно оболело 9. Код двојице радника затвора у Косовској Митровици потврђен је COVID-19, тако да за сада има укупно 3 радника затвора, који су тестирани у Приштини и који су позитивни. 18 узорака тестирано је у Краљеву, а 3 су позитивна. ⠀⠀ 1 – Особа преминула у албанским срединама. ⠀⠀ 13 – Новооболелих особа у албанским срединама. Укупно оболело 125. ⠀⠀ 41 – Особа тестирана у северном делу Косовске Митровице: 23 радника затвора и још 18 грађана. Узорци се сада шаљу у Институт за ветерину у Краљеву. У Косовској Митровици се у самоизолацији налази око 100 лица. ⠀⠀ - У Звечану смо обезбедили три дежурне телефонске линије на којима грађани са симптомима вируса COVID-19, или они који су били у додиру са оболелима, могу да ступе у контакт са лекарима. 11 лица из Звечана која се налазе у самоизлолацији доброг су здравственог стања. Током јучерашњег дана Дому здравља у Лепосавићу јавило се 14 особа са респираторним инфекцијама, од једне особе узет узорак за анализу на присуство вируса COVID-19. ⠀⠀ - Агенција за превоз путника ''KIM-CO'' из Грачанице понудила је свој возни парк са возачима на коришћење без накнаде у сврху борбе против вируса COVID-19. ⠀⠀ - Волонтери су и данас обилазили угрожене грађане и носили им пакете са храном и хигијенским средствима. ⠀⠀ - Кројачка радња ''Денић'' из Горњег Кусца започела је шивење заштитних маски за потребе ЗЦ Гњилане. ⠀⠀ - Општински штабови за ванредне ситуације редовно врше дезинфекцију јавних површина и установа и обавештавају грађане о мерама Владе Србије. ⠀⠀ - Уставни суд у Приштини оценио је да је одлука владе привремених институција самоуправе (ПИС) да ограничи слободу кретања као заштиту од ширења COVID-19 неуставна. Дао је рок да се одлука укине до 13. априла.

