Без Премијер лиге почетком маја

У саопштењу се наводи да фудбала на Острву неће бити све док не буду испуњени сви услови за нормално одигравање утакмица.

- Сада је најважније да сви поступамо према препорукама које нам се издају. Здравље је у овом тренутку у првом мјесту, а надамо се да ће ускоро и фудбал да се врати на велика врата. Премијер лига ради заједно са свим осталим професионалним лигама у држави, као и са Владом, јавним агенцијама и осталим релевантним актерима како би се дошло до рјешења. Било ко да се врати игрању фудбала мораће да има дозволу Владе и медицинских радника - наводи се у саопштењу.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



