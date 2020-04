Њемачки фудбалери запослени у супермаркету (ВИДЕО)

Шесторица фудбалера "вукова" су копачке замијенили радним одијелима и бацили се на посао у два градска супермаркета.

Од седам ујутру су помагали у нимало лаким пословима слагања робе по полицама радњи. Акција је названа "Захваљујемо херојима свакодневног живота".

Међу хуманитарцима су били Максимилијан Арнолд, Џошуа Гилавоги, Ксавер Шлагер, Ренато Штефен, Павао Перван и Јаник Херхарт.

- Учешћем у оваквим акцијама желимо да покажемо свима да смо дио друштва - рекао је Арнолд, а на његове ријечи надовезао се капитен Гилавоги.

- Ово је за нас врло важна акција, јер желимо да будемо узор свима. У тешким смо временима и важно је да се сада држимо заједно.

Волфсбург је постао први у пет најјачих европских лига који је наставио са тренинзима првог тима усљед пандемије вируса корона.

#wirhelfen: @JossGuilavogui und Co. haben heute in zwei Edeka-Märkten in Wolfsburg mit angepackt. https://t.co/NE4xLHquzF#VfLWolfsburg pic.twitter.com/hgDtMFeGyn