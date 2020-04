Митровић проглашен за најбољег фудбалера у Енглеској

Митровић је побиједио у анкети познатог магазина "Four Four Two" у гласању свих навијача из друге, треће и четврте лиге на Острву.

Репрезентативац Србије иза себе је оставио Келвина Филипса (Лидс), Саида Бенрахму (Брентфорд), али и позната свјетска имена као што су Вејн Руни (Дерби Каунти), Џо Ален (Стоук), Андре Ају (Свонси).

Митровић је, прије паузе, постигао 23 гола и први је стријелац у Чемпионшипу.