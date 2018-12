Будимпешта: Демонстранти пред државном ТВ, неки падали у несвијест

Они протестују против амандмана на закон о раду владе Виктора Орбана, а међу учесницима протеста било је и опозиционих политичара, преноси МТИ.

Наводи се да су неки од них могли да уђу у зграду али уз пратњу полиције, а међу њима су били Лајош Кепли и Јанош Стумер из партије Јобик, Ласло Варју из Демократске коалиције, Ањес Куналми из редова Социјалиста.

Полиција је на свом сајту објавила да су неки учесници протеста бацали крекере, бочице и друге предмете на полицајце и гурали се са њима, а да су појединци пали на земљу и онесвијестили се.

Како се наводи, након неколико упозорења полиција је морала да употријеби сузавац, а повријеђенима је на лицу мјеста указама медицинска помоћ.

У Будимпешти је у недјељу око 10.000 грађана протествовало против новог закона о раду и владавине националистичког лидера Виктора Орбана и то је био четврти по реду у посљедњих недјељу дана који организују љевичарске опозионе партије, групе студената и грађана који се противе влади Виктора Орбана, а протесту су се придружили и синдикати, преноси Ројтерс.

Демонстранти су у шетњи од Трга Хероја до парламента махали заставама Европске уније и Мађарске носећи слогане, а на једном од слогана је, како се наводи, писало "Немој да крадеш".

