Умро Карл Лагерфелд (ФОТО)

Лагерфелд, препознатљив по својим црним одијелима, коси везаној у реп и наочарима за сунце, био је најпознатији по раду у Шанелу, али је истовремено правио и колекције за ЛВМХ фенди и сопствену модну марку.

Француски онлајн магазин Пјурпипл јавио је да је Лагерфелд умро јутрос, након што је синоћ пребачен у болницу у близини Париза.

Портпарол Шанела за сада није доступан за коментар.

The iconic Chanel fashion designer Karl Lagerfeld has died at age 85 after a period of ill health that lasted for weeks, Paris Match Magazine reports pic.twitter.com/YqrGjgULrC