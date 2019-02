Велики пожар у Даки, десетине мртвих (ФОТО/ВИДЕО)

Ватрогасци су послије девет сати борбе успјели да ставе пожар под контролу. Кинеска агенција Синхуа пише да је пожар избио након експлозије гаса у згради.

Пожар је избио касно синоћ у насељу Чавкбазар, у старом дијелу Даке, гдје су у приземљу већине зграда продавнице, ресторани и магацини.

Агенције преносе да је пожар избио у једној четвороспратници и да се брзо проширио на друге зграде.

Раније је јављено да је у пожру страдало 70 особа.

- До сада су пронађена тијела 70 особа. Број жртава би могао бити и већи, потрага се наставља - рекао је Ројтерсу шеф ватрогасне службе и цивилне одбране Џулфикар Рахман.

Он је додао да узрок избијања пожара није познат и да је истрага у току.

У гашењу пожара било је ангажовано око 200 ватрогасаца.

АП извјештава да је 50 особа повријеђено и да су они задобили опекотине високог степена.

Наводи се да су на неким спратовима складиштене хемикалије и пластика.

У пожару 2012. године у једној фабрици у Бангладешу, у предграђу Даке, погинуло је најмање 112 особа.

At least 70 killed after massive fire breaks out in #Dhaka

