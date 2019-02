Јункер прекинуо говор да би се јавио на позив супруге (ВИДЕО)

Када је телефон први пут зазвонио, Јункер се извинио и снизио тон на мобилном телефону који му је био џепу, али је затим уређај још два пута зазвонио.

- Прекинућу овдје јер ми телефон звони. Извињавам се - рекао је Јункер.

Јункер се затим јавио на телефонски позив и, на велико изненађење присутних, током разговора упутио неколико грубих ријечи, након чега се поново обратио новинарима, пише британски лист Експрес.

- Био је то уобичајени осумњичени - моја супруга. Морао сам прекинути овдје, јер она не би прекинула тамо - додао је Јункер.

Коментар Јункера изазвао је смијех присутних.

WATCH: Jean-Claude Juncker answers a phone call during the EU-Arab League summit in Sharm El Sheikh.



'It was the usual suspect... my wife!', he says. pic.twitter.com/YDhpMFrNRW