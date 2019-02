ИЗ МИНУТА У МИНУТ: Пакистан оборио два индијска авиона; Пао и хеликоптер (ВИДЕО)

09.45 - Радио Пакистан објавио је први снимак индијског пилота којег је војска Пакистана ухапсила након што је оборила његов авион.

09.20 - Пакистан је затворио пет аеродрома, укључујући главни у Исламабаду, за све домаће и међународне летове. Истовремено је објављено да су у Индији суспендовални летови у Кашмир и Џаму.

Ваздушни простор на сјеверу Индије привремено је затворен из безбједносних разлога, а многи цивилни летови су отказани.

09.00 - Индијско ваздухопловство оборило је данас пакистански борбени авион "Ф-16", који је наводно ушао у индијски ваздушни простор, јавио је портал "Фирстпост".

08.45 - Двије особе су погинуле када се у индијском дијелу Кашмира срушио индијски хеликоптер Ми-17, преноси РТ.

#SpotVisuals : Police on military aircraft crash in Jammu & Kashmir's Budgam, say, "Two bodies have been found at the crash site." pic.twitter.com/Tg2uFeJjdW

08.35 - Кинеско Министарство спољних послова позвало је данас Индију и Пакистан да покажу уздржаност након најновије ескалације насиља.

08.15 - Као одговор на нападе војних ваздухопловних снага Пакистана јутрос је индијска авијација нарушила линију контроле (фактичку границу која дијели двије сусједне земље у Кашмиру). Војне ваздушне снаге Пакистана обориле су два индијска војна авиона која су нарушила ваздушни простор Пакистана. Један од авиона пао је на територију Азад Кашмира, а други у дијелу линије контроле - написао је портпарол пакистанских оружаних снага генерал-мајор Асиф Гафур на свом налогу на Твитеру.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.