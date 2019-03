Алжир: Повријеђено више од 180 људи

Званичници су раније изјавили да је једна особа преминула од срчаног удара.

Више од десет хиљада демонстраната позвало је Бутефлику /82/ да одустане од планова да се поново кандидује на предсједничкикм изборима у априлу.

Algerians are fed up with corrupt senile leadership of resident Abdelaziz Bouteflika. You won't in your lifetime see this kinda scene in the Sub (African) Sahara pic.twitter.com/XyqI7ytpOP