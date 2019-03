Бањалука: Полиција није дозволила мигрантима да изађу из воза

Мигрантима, који су путовали из Сарајева, није дозвољено да изађу из воза, због чега су морали наставити пут према Бихаћу. У воз за Бихаћ, ушла је и група од 15 миграната.

Очекује се, према тврдњама новинара Тима Јудаха објављених на Твитеру, да ће мигранти бити одвезени у Босанску Отоку, на подручју ентитета Федерација БиХ, будући да је камп у Бихаћу пун.

Tonight’s train fm Sarajevo arriving in Banja Luka. A couple of migrants / refugees tried to get off but were not allowed to and the RS police also put another group of about 15 on the train for Bihac. Migrants expected to be taken off at Bosanska Otoka in FBiH as Bihac camp full pic.twitter.com/3LteaBTvg2