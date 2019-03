У Етиопији се срушио авион са 157 људи, нема преживјелих (ФОТО)

Државна телевизија Етиопије јавила је да нема преживјелих и да су у авиону били путници из 33 државе, пренио је Ројтерс.

Како РТС јавља, авион се срушио недалеко од Адис Абебе, код мјеста Бишофту.

Раније данас портпарол авио-компаније је рекао да је операција спасавања у току али да нема информација о преживјелима. Навео је да се пад догодио око 8.44 по локалном времену, убрзо након полијетања из престонице Етиопије.

Канцеларија премијера Етиопије прва је на Твитеру реаговала послије несреће. Наведено је да влада изражава најдубље саучешће породицама које су изгубиле своје најдраже.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.