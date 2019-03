Пао кинески војни авион, пилоти погинули (ФОТО)

У саопштењу се наводи да се инцидент десио током тренажног лета у округу Ледонг Ли.

Није било других жртава на тлу, а узрок инцидента се истражује, пренио је "Спутњик".

BREAKING: On the morning of March 12, local time, a Chinese naval aviation fighter crashed during flight training in Hainan Province, two pilots died. The cause of the accident is subject to further investigation. #China pic.twitter.com/r1dqO1XxgQ