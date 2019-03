Пуцњава у школи у Бразилу, осморо мртвих

У пуцњави која се догодила у граду Сузано, на југоистоку бразилске државе Сао Пауло, повријеђено је 17 особа.

Напад су извела два наоружана тинејџера, наводи полиција.

Локални медији извјештавају да су они извршили самоубиство након напада.

Хитна помоћ и полиција су на лицу мјеста.

