На оружју терористе налази се симбол СС дивизије "Принц Еуген" (ФОТО)

Фотографију кадра видео-снимка који је направио терориста објавио је АП.

Међу бројним натписима на више језика и цртежима је и такозвана "Одал руна", знак у облику ромба, коју су припадници ове дивизије носили на униформи.

Терориста је носио и амблем "Црно сунце", које је симбол окултног значења.

Основа симбола је "сунчев круг" који је осликан на поду дворане у дворцу у Сјеверној Рајни-Вестфалији који је током Другог свјетског рата био једно од најзначајнијих мјеста за команданта злогласних СС јединица Хајнриха Химлера.

На оружју су наведене многе битке и личности које су се током историје бориле против продора Турака у Европу.

У нападу на џамије у Крајстчерчу повећан је на 49, а један мушкарац терети се за убиство. Ухапшене су још три особе.

Напади су изведени у џамијама Ел Нур и Линвуд.

#BREAKING: Man allegedly involved in mass shooting in Christchurch, New Zealand live-streamed shooting rampage on Facebook; still frames are from video I obtained moments ago. pic.twitter.com/Uw7alIXsgr